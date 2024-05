Saccage de l’ambassade du Sénégal au Canada : La justice canadienne reconnaît la légitimité de « l’acte » des accusés

La justice canadienne reconnaît la légitimité de « l’acte » des quinze Sénégalais recherchés au Canada, suite au saccage de l’ambassade du Sénégal au Canada, l’année dernière. Selon les informations fournies par Jotna média, ils ont été inculpés de plusieurs chefs d’accusation, notamment le saccage de l’ambassade, des troubles à l’ordre public, des voies de fait sur un individu et l’occupation forcée de l’ambassade.



Lors du procès, informe Jotna média, seul le chef d’accusation de trouble à l’ordre public a été retenu par le juge, les autres ayant été abandonnés faute de preuves suffisantes. Les accusés ont été condamnés à des heures de travaux communautaires, reconnaissant ainsi la légitimité de leur cause.



Au cours d’une manifestation mouvementée le 1er août 2023, à l’Ambassade du Sénégal à Ottawa, des ressortissants sénégalais du Canada ont exprimé leur indignation face à la répression des manifestants pacifiques et à l’emprisonnement de leur leader, Ousmane Sonko, au Sénégal. Les images de cette protestation ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant des slogans tels que « Libérez Sonko ! Macky Sall dictateur ! Macky Sall assassin ! ».



Des murs tagués et des traces de jets d’œufs ont également été observés, ainsi que des représentants consulaires enfarinés. Ces images ont eu un impact significatif, suscitant une prise de conscience chez d’autres Sénégalais de la diaspora et au pays.



Suite à une enquête de la Police d’Ottawa, 15 personnes recherchées ont été identifiées et leurs photos ont été diffusées sur les sites web de la police nationale, pour encourager la dénonciation. Cette situation a provoqué un grand stress chez les familles des personnes recherchées et a été largement médiatisée.











Rewmi