Saccage des agences de proximité: L’Apbef se désole de ces actes de vandalisme

Communiqué de l’Association professionnelle des banques et établissement financiers du Sénégal (Apbef)



Chers Clients,



La distribution du service public de Banque a été fortement perturbée par le saccage de nos agences de proximité que nous avons mis du temps à bâtir pour vous et avec vous.



Certains actes ont entrainé au-delà de la destruction de nos guichets et caisses, de nos distributeurs automatiques et groupes électrogènes, la mise hors service de nos connexion électriques et informatiques, nous obligeant à titre conservatoire et temporaire, à fermer notre réseau d’agences et à concentrer toutes nos opérations au niveau de nos sièges et des agences sécurisées.



Nous allons, progressivement reprendre l’ouverture de l’ensemble de notre réseau avec l’aide des autorités par le renforcement de la sécurité et la remise en l’état de nos installations.



Nous nous excusons pour les désagréments causés et vous remercions de votre confiance et votre compréhension et vous invitons à privilégier aussi l’usage de vos cartes bancaires qui vous donnent accès à vos comptes 24 heures sur 24.



L’Association Professionnelle des Banques & Etablissements Financiers du Sénégal »





LE PRESIDENT

Mamadou Bocar SY