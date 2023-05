Saccage des locaux du Service régional de l’Elevage de Ziguinchor : Un syndicat condamne avec la dernière énergie, "ces actes barbares..."

Le Syndicat national des Travailleurs de l’Elevage fustige jusqu’à la dernière énergie, le saccage des locaux du Service régional de l’Elevage de Ziguinchor, à la date mardi 16 mai 2023, par des individus non identifiés, lors des manifestations en soutien à Ousmane Sonko. Face à cette situation « regrettable », le bureau du Syndicat, à travers un communiqué, tient à rappeler que ce service qui est présent dans les parties les plus reculées du pays, est exclusivement destiné à la satisfaction des populations malgré ses moyens très limités. Ses agents font partie des meilleurs de l’administration, en termes de motivation et d’engagement, rapporte "Le Témoin".



Par conséquent, le Syndicat ne saurait tolérer de tels actes. Face à cette situation « regrettable », le bureau du Syndicat, à travers un communiqué, condamne avec la dernière énergie, ces actes barbares et aveugles qui risquent de porter préjudice à la population. Le texte indique que les auteurs doivent se ressaisir et faire la différence entre patriotisme et affaire privée. Ils invitent l’État du Sénégal à réaffecter le matériel logistique incendié et à rééquiper le bureau dans les plus brefs délais…