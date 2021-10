Saccage du Cem Hann: Les élèves présentent leurs excuses devant le Ministre Des élèves qui vont regretter leur geste. De l’avis de Khadidiatou Diallo, inspectrice d’Académie de Dakar, les élèves, lors de la rentrée, seront face au ministre de l’Education et d'une pléthore d’autorités.

Rewmi de rappeler que des élèves avaient déchiré leurs cahiers et blocs-notes suite aux examens. Des images qui ont fait le tour du Sénégal et irrité le monde enseignant. Avec cette rentrée des classes, les élèves vont présenter leurs excuses devant le Ministre de l’Education nationale.



Des syndicats d’enseignants avaient demandé à ce que des sanctions soient mises en branle. Ce qu’avaient réfuté des autorités. La formule semble trouvée. Selon Mme Khadidiatou Diallo, inspectrice d’Académie de Dakar, « avec cette rentrée, deux écoles seront visitées : celle de Ngor et le Cem de Hann. L’année dernière, nous avions vécu des moments assez douloureux et que nous n’aimerions plus revoir dans notre environnement scolaire ».



A l’en croire, pour corriger cela, le Ministre de l’Education nationale fera une déclaration sur le retour aux valeurs citoyennes. « Le gouverneur sera là-bas avec les fanfares. Les élèves vont présenter un mot d’excuse à la communauté, avec des slogans à la non-violence, etc. », dit-elle. S’agissant des écoles qui restent inaccessibles, l’inspectrice d’Académie estime qu’elles sont en train d’être nettoyées. « Il y en a qui ne sont pas encore prêtes. Nous avons fait une ronde des établissements pour que la rentrée soit effective ce jeudi », fit-elle remarquer.

