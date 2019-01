Saccage du siège de Pastef: ces mille et onze zones d’ombre d’une opération commando

Le siège du parti Pastef a été visité dans la nuit d’avant-hier à hier, par des individus armés. Ces malfaiteurs ont accédé aux lieux sans effraction, ils ont saccagé le matériel sans blessé aucun des 5 vigiles présents sur les lieux, après leur forfait, ils ont indiqué avoir agi pour le compte du maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr…



Que des zones d’ombre qui planent sur ce saccage que tentent d’élucider les pandores de la Foire et de la Brigade de Recherches de Faidherbe.













