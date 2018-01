Saccage du siège du Parti socialiste : Bamba Fall en “sursis”

L’épée de Dame justice plane toujours sur la tête de Bamba Fall. Et contrairement aux allégations récemment distillées dans la presse, la charge de « tentative d’assassinat » figure toujours sur la liste des chefs d’investigation retenus contre lui, en plus des délits de « violence et voies de faits, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menaces de mort », d’après Walfquotidien.



Arrêtés pour le saccage de la maison du Parti socialiste, Bamba Fall et ses huit camarades, avaient été incarcérés le 9 janvier 2017 à la Maison d'arrêt de Rebeuss. Deux mois plus tard, ils obtiennent une mise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour l’heure, rappelle le journal Walfadjiri, l’instruction est toujours en cours.