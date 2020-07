Saccage et incendie Mairie Keur Massar: 22 marchands ambulants interpellés

Après l'attaque de l'Hôtel de ville de Keur Massar lundi, les gendarmes ont lancé l’opération de traçage des ambulants destructeurs d’un bien étatique. Le jour même de la manifestation, onze (11) d'entre ces individus ont été mis aux arrêts.



D’après "L'As", le nombre de jeunes marchands ambulants interpellés par les gendarmes, est passé mardi à 22. Et, la "chasse à l'homme" continue. Le nombre d'arrestations, lit-on, peut être revu à la hausse, puisque l'enquête n'est pas encore bouclée.



N’empêche, la Commune de Keur Massar est actuellement en "état de siège".



