Sacré-Cœur : Un jeune homme meurt au cours d'un xawaaré

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019

S'il savait qu'il avait rendez-vous avec la mort, ce jeune homme ne se rendrait certainement pas au "xawaré" (soirée dansante) organisé au centre socioculturel Sacré-cœur dans la nuit du dimanche au lundi.



En effet, c'est en plein bal que le jeune homme en question a rendu l'âme à la suite d'un malaise.



Même si les causes du décès restent toujours inconnues, la police a procédé au constat, et les sapeurs pompiers ont procédé à l'évacuation du corps sans vie du jeune homme dont l'identité n'a pas été dévoilée.

