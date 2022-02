Sacre / Vainqueur du Mondial des clubs avec Chelsea : Edouard Mendy, deux étoiles en six jours Chelsea et Edouard Mendy ont remporté le Mondial des clubs, samedi, en battant les Brésiliens de Palmeiras en finale (2-1 ap). Déjà vainqueur de la Can 2021, il y a une semaine, le portier sénégalais des Blues s’offre une nouvelle étoile en 6 jours.

Participant à la 18e édition du Mondial des clubs en sa qualité de vainqueur de la Ligue des Champions 2021, Chelsea s’est imposé en finale, samedi 12 février, face aux Brésiliens de Palmeiras, vainqueurs de la dernière Copa Libertadores.



A Abou Dhabi, les Anglais l’ont emporté 2-1 après prolongation. Romelu Lukaku a ouvert le score (55e), puis Raphael Veiga a égalisé sur penalty (64e). Kai Havertz a finalement inscrit le but de la victoire, également sur penalty (117e). Les Blues succèdent au Bayern Munich au palmarès. C’est la première fois qu’ils soulèvent ce trophée ; en 2012, ils avaient perdu en finale face au Corinthians.



Mention spéciale au gardien des Blues, Edouard Mendy. Déjà vainqueur de la Can 2021, l’international sénégalais s’offre ainsi une nouvelle coupe en 6 jours. Du coup, il garnit son armoire à trophées, où se trouvent déjà ceux de la Ligue des Champions, de la Supercoupe Uefa, du Meilleur gardien de but de l’année, du Meilleur gardien de la Can 2021, du Ballon d’Or Sénégalais de l’Anps.



Justement pour revenir au match, Edouard Mendy a encore fait étalage de sa classe. Le gardien des Blues a dû s’employer à plusieurs reprises pour garder la cage des champions d’Europe inviolée.



En attaque, seul Lukaku a su mettre en difficulté Weverton (35e), face à une équipe de Palmeiras qui a proposé une belle résistance aux Londoniens, pour atteindre la pause sur un score vierge.



Et justement, comme face à Al-Hilal en demi-finale, c’est Romelu Lukaku qui a débloqué la situation. Sur un centre pied gauche de Callum Hudson-Odoi, le buteur belge a placé un puissant coup de tête prenant à contre-pied Weverton (54e). Une ouverture du score qui a mis les Brésiliens dans le dur, à deux doigts de concéder le but du break quelques minutes plus tard, après une frappe de Pulisic passant à quelques centimètres du poteau…



Au bord du précipice, Palmeiras va vite relever la tête. Après une main de Thiago Silva dans la surface, l’Australien Chris Beath désigne le point de penalty. Un coup de pied de réparation réussi par Raphael Veiga, prenant Edouard Mendy à contre-pied. Tout est à refaire pour les Blues. Cette égalisation installera un faux rythme jusqu’au coup de sifflet final, emmenant les deux équipes en prolongation, malgré les entrées de Werner et Saul Niguez, et les 70% de possession de balle des joueurs de Tuchel.



Les organismes fatigués, le manque de rythme et le manque d’idées, on se dirigeait tout droit vers la terrible séance de tirs au but, jusqu’à cette 114e minute, où une main dans la surface est venue une deuxième fois faire basculer la rencontre.



Jorginho sur le banc, c’est Kai Havertz qui a pris ses responsabilités et a transformé ce penalty à la 117e minute, emmenant Chelsea sur le toit du monde.

