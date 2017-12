Sada Ndiaye: "j’ai démissionné du Pds parce qu’à Touba, Me Wade a présenté tous sauf moi …"

Sada Ndiaye confirme sa transhumance vers l’APR et s’explique. L’ancien directeur du COUD justifie son départ du PDS, par les investitures au niveau du Fouta lors des législatives, et par son isolement par la « bande d’Oumar Sarr ».



« J’ai enduré beaucoup de souffrances et des discriminations malgré ma fidélité à Abdoulaye Wade. En tant que chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, la bande à Oumar Sarr m’a mis à la 17e position sur la liste nationale. J’ai subi beaucoup de choses avec les frères du parti », a confié Sada Ndiaye à nos confrères d’Afriquemidi.



L’ancien baron socialiste voulait cheminer avec le pape du Sopi. Mais les manœuvres de ses camarades de parti l’ont poussé à agir autrement, explique-t-il. Le PDS n’a pas existé dans le Fouta lors des dernières législatives, largement battu par la coalition Benno Bokk Yakaar. Et la goutte d’eau de trop a été la dernière visite de Abdoulaye Wade à Touba, « Lors de la visite de Me Abdoulaye Wade à Touba, il a présenté tous les membres de la délégation qui l’accompagnait, sauf moi », a ajouté le nouvel apériste.



