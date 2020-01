Sadio, Ballon d’or / La prophétie de Giresse : « Je suis le plus heureux du monde ! »

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Alain Giresse a marqué les Lions du Sénégal. Le sélectionneur français avait prédit une belle carrière à l'international sénégalais. Aujourd'hui il s'explique sur sa prophétie et exprime sa joie après le sacre de Mané.



« Ce soir, je suis le plus heureux du monde. J’ai un plaisir énorme pour Sadio Mané. Avant de partir (du banc de la sélection sénégalaise en 2015), j’avais dit qu’un jour, Sadio Mané sera Ballon d’or. Je ne le disais pas gratuitement. Ce n’était pas juste pour faire plaisir. Je croyais fortement que cela se produirait. Tout le monde parle du football, il y a tellement de débats qui ne s’appuient sur rien, mais j’essaie d’être précis, de ne pas raconter des histoires, surtout sur des projections », confie-t-il dans L'observateur.



« Je sentais que Sadio avait un tel potentiel de joueur : sur le plan technique, de la mentalité, son état d'esprit et son professionnalisme. Tout était réuni…. », souligne Alain Giresse.



Quant au talent et la conscience professionnelle, « Sadio l’avait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Ce qui malheureusement peut être un handicap, il est discret, il ne parle pas et ne prend pas de photos à gauche et à droite. Mais la réalité est là sur sa qualité, la dimension du joueur qu'il est maintenant. Ce qui est bien : il a gagné le Ballon d’or en étant un joueur de football, non pas quelqu'un qui s'est consacré au trophée du Ballon d’or uniquement. Il l'a fait à travers l'apport qu'il donne à son équipe. Il devient Ballon d'or sans en faire un objectif principal. Sa saison a été exceptionnelle ».



« Pour moi, au minimum, il devait être deuxième Ballon d’or mondial. Le joueur a pris une dimension continentale et mondiale », tente de convaincre Alain Giresse.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos