Sadio Mané 4e du classement du Ballon d'Or: la réaction du Président Macky Sall "Mon cher Sadio! Par ma voix, le Sénégal vous exprime ses encouragements et ses félicitations pour cette place dans le quatuor du #ballondor2019. L’exemple d’abnégation et de persévérance qui a été votre crédo vous permettra, nous en sommes sûrs, de conquérir ce trophée. Bravo!"

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019



