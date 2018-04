Sadio Mané : « Aucun stade ne nous effraie »

A deux jours de la demi-finale de la Ligue des Champions entre la Roma et Liverpool, Sadio Mané est confiant que les Reds ne seront pas tétanisés par l’atmosphère du Stadio Olimpico de Rome. « Aucun autre stade ne nous impressionnera après Anfield », lance-t-il sans sourciller.



Et d’ajouter: « Leur stade est très passionnant, mais je pense que Anfield est le n°1 mondial, donc je ne pense pas que d’autres stades nous impressionneront. Nous allons les respecter, essayer de jouer comme d’habitude et donner le meilleur de nous-mêmes ». Les Giallorossi ont besoin d’une victoire 3-0 pour se qualifier en finale, la même situation dans laquelle ils se sont retrouvés quand ils battaient Barcelone en quarts de finale.











Stades