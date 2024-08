Sadio Mané, Bourges, Air Sénégal : Quand un club français fait la promotion d'une compagnie sénégalaise

La compagnie nationale devient ainsi sponsor maillot principal du club de National 2 certes moins prestigieux que le PSG ou le club anglais d'Arsenal, dont l'un des sponsors secondaires est la structure qui s'occupe de la promotion touristique rwandaise, mais ce partenariat permet l'incursion d'une société sénégalaise dans le football français, en attendant peut-être d'autres initiatives avec des clubs plus huppés.



A noter que Sadio Mané est officiellement l’ambassadeur de la compagnie depuis le 9 juin dernier.



Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des personnalités sénégalaises investissent ou prennent des responsabilités dans le management de clubs français. Parmi elles, on peut citer Pape Diouf ex-président de l'Olympique de Marseille, Said Fakhry ex-propriétaire de l'AS Cannes et ancien président de la fédération sénégalaise de football, Adnan Houdrouge actionnaire de l'AS Monaco et grand supporter du Jaraf de Dakar ou encore, plus récemment, Élimane Lam actionnaire dans le club de Valenciennes.



Cette relation économique entre le Sénégal et le football français se voit aussi dans le partenariat entre les académies de formation sénégalaises et des clubs français dont le plus emblématique est celui unissant Génération foot au FC Metz. Cette alliance a notamment permis de former des piliers de l'équipe nationale tels que Sadio Mané, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Habib Diallo, Lamine Camara etc.



Habib Sy