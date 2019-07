Sadio Mané : « Nous avons comme mission de ramener la coupe au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019

L’équipe nationale du Sénégal, qualifiée en ½ finale attend de connaître son adversaire. Les protégés d’Aliou Cissé ont battu l’équipe du Bénin ce mercredi sur la marque de 1 - 0. «On savait dès le début que ça allait être un match difficile. Le Bénin est une équipe qui est généreuse dans l’effort, une équipe qui ne lâche pas. C’est une équipe compacte», a déclaré Sadio Mané, attaquant des lions de la teranga.



Ainsi, il reconnaît que la suite ne sera pas facile. Puisque, des obstacles peuvent se dresser. « La suite on la connaît tous, il ne faut pas se cacher. Moi, je le dis depuis le début, notre mission ici, c’est de ramener la coupe à la maison même si, on sait qu’il y aura des obstacles ".



"Ce genre de match, on s’y attendait. On sait que la suite ne sera pas facile. Mais on va essayer de tout faire parce que c’est notre mission. On va essayer de se focaliser sur nous et de ce qu’on va faire sur le terrain pour passer», promet-il.

