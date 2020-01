Sadio Mané ballon d'or africain: la réaction du Président Macky Sall Heureux et fier d'exprimer, au nom du peuple sénégalais, toute ma satisfaction et d'adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le ballon d’or africain. Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d'être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 21:07





