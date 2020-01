Sadio Mané dans ‘’le 11 type de l’année’’ de l’Equipe

L’attaquant de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané, en course pour le Ballon d’or africain 2019, fait partie des joueurs sélectionnés pour le ‘’11 de l’année’’ du quotidien sportif L’Equipe.



Quatre autres joueurs de son club, Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions, de la SuperCoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs 2019, font partie de cette sélection publiée vendredi par le quotidien sportif français.



Il s’agit du gardien brésilien Alisson, des arrières latéraux Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold, et du défenseur central Virgil Van Dijk.



Parlant de Sadio Mané, quatrième au classement du Ballon d’or de France Football, présélectionné pour le Ballon d’or de la Confédération africaine de football, qui sera décerné mardi 7 janvier, L’Equipe rappelle qu’il a marqué 24 buts en 2019. ‘’De quoi devenir le meilleur buteur africain des cinq grands championnats’’, souligne le journal spécialisé.



La finale perdue, contre l’Algérie (0-1), en Coupe d’Afrique des nations, ‘’aura été la seule déception du Sénégalais’’, qui a été ‘’parfait tout au long de l’année’’, fait remarquer L’Equipe.



‘’Irréprochable dans le travail collectif, il fait preuve d’une efficacité toujours plus aiguisée dans le trident offensif des Reds’’, souligne le journal.



Sadio Mané a ouvert son compteur buts de cette année, contre Sheffield United, pour la 21e journée de la Premier League, jeudi.



Mardi 7 janvier, le Ballon d’or africain 2019 sera décerné à Sadio Mané, ou à l’Egyptien Mohamed Salah, son coéquipier en club, ou à l’Algérien Riyad Mahrez.

