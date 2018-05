Sadio Mané défie le Real: «On n’aura aucun complexe»

Content de la qualification de Liverpool en finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané se dit prêt à aller chercher la coupe contre le Real Madrid le 26 mai à Kiev. Auteur du premier but des Reds contre AS Rome (2-4) en demi-finale retour, l’attaquant Sénégalais a réagi au micro de Canal + après le match.



« Ça ne sera pas facile contre le Real, c’est la meilleur équipe au monde, mais c’est le foot on aura aucun complexe. C’est le football il faut prendre plaisir sur le terrain et essayer de battre les meilleurs pour être le meilleur », a déclaré Mané.