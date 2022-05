Sadio Mané déplore que les joueurs africains n'aient pas gagné de Ballon d'Or, depuis 1995

Une finale pour le Ballon d'Or ? La finale de la Ligue des champions, qui verra s'affronter ce samedi Liverpool et le Real Madrid au stade de France, opposera Karim Benzema, grand favori au Ballon d'Or à Sadio Mané, l'un de ses principaux concurrents.



L'attaquant sénégalais, vainqueur de la CAN cette saison en plus des coupes nationales avec Liverpool, espère briser la mauvaise série des joueurs africains, privés du trophée depuis 1995 et le sacre de George Weah.



Interrogé par la presse britannique pour savoir si les joueurs africains étaient moins considérés, l'intéressé à répondu : " C'est vrai. Si vous le dîtes, que puis-je dire moi-même ? Ce qui est triste. Cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, est l'une des plus importantes pour moi, c'est le plus grand trophée que j'ai gagné dans ma vie. Pour un joueur africain, le fait de ne pas avoir gagné le Ballon d'or depuis George Weah, c'est triste, bien sûr. "



"Gagner la Ligue des champions est spécial"



Avant de défier le Real Madrid, comme lors de la finale de 2018, l'attaquant des Reds se verrait bien ajouter une deuxième Ligue des champions à son palmarès et pourquoi pas, en profiter pour rêver du Ballon d'Or.



" Gagner la Ligue des champions est spécial. J'ai une chance de rejouer une finale et nous ferons tout notre possible pour la gagner et nous verrons ensuite, ce qui se passera pour le Ballon d'or. Ce serait encore plus spécial pour moi d'avoir un autre bonus avec le Ballon d'or. Je serais le joueur le plus heureux du monde ", a-t-il assuré.