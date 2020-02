Sadio Mané et Mohamed Salah parmi les cinq joueurs les plus chers du monde

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Deux footballeurs africains, l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, font partie du top 5 des joueurs qui ont la plus forte valeur marchande dans le monde, selon l’Observatoire du football, un groupe de recherche du Centre international d’études du sport (CIES).



A la 3e place, l’Egyptien pèse 175,1 millions d’euros (115 milliards de francs CFA), selon le classement du CIES, qui est dominé par le Français Kylian Mbappé, avec 265,2 millions d’euros (près de 174 milliards de francs CFA).



Sadio Mané boucle le top 5 avec 155,6 millions d’euros (un peu plus de 102 milliards de francs CFA).



L’international sénégalais formé à Génération Foot est passé par le FC Metz (France), les Red Bulls Salzburg (Autriche), Southampton (Angleterre) et est à Liverpool depuis 2017.



En 2019, il a remporté la Ligue des champions avec les Reds et a été finaliste de la CAN, la même année.



Sadio Mané va reprendre les matchs samedi prochain, après être resté trois semaines sans jouer. Pour la saison en cours, il cherche à remporter la Ligue des champions et à devenir champion de la Premier League.



L’équipe de Liverpool compte 22 points d’avance sur Manchester City, après la 25e journée de Premier League.



Le CIES est un centre d’études indépendant basé à Neuchâtel (Suisse) et spécialiste de l’analyse statistique du football.



APS

