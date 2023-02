Sadio Mané et Ousmane Sonko parmi les 50 personnalités africaines…

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Baromètre de l’agence Ecofin a désigné les 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance. Parmi eux, figurent sept Sénégalais, notamment Sadio Mané, Ousmane Sonko, le Président Macky Sall, Aminata Touré et Youssou Ndour.



Selon l’agence, du 31 janvier au 2 février 2023, ses lecteurs ont désigné les personnalités africaines en qui ils ont le plus confiance. C’est au milliardaire nigérian Aliko Dangote que revient la première place, sans surprise, tant il est régulièrement applaudi sur les réseaux sociaux africains, à chacune de ses initiatives entrepreneuriales. Sur la seconde marche du podium, figure le journaliste Alain Foka, suivi de près par le footballeur Sadio Mané.



La 4e place est occupé par le chef de l’Etat du Mali, Assimi Goïta, 5e place Paul Kagame, 6e Samuel Eto’o, (…) 16e Président Alassane Ouattara, 17e Ousmane Sonko, 19e Youssou Ndour, 20e Alpha Blondy, 26e Macky Sall, 35e Aminata Touré, etc.













Avec L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook