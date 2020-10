Sadio Mané guéri de la Covid 19: "cette maladie est incroyable, vous ne pouvez pas savoir tant que..." Guéri du Covid-19, Sadio Mané s'est exprimé sur le site du club à quelques heures de son retour, lors du derby contre Everton. Se disant apte à jouer, ce samedi, l'attaquant sénégalais de Liverpool est néanmoins revenu sur les moments de sa contamination.

"Nous savons ce qu’est un derby. Liverpool contre Everton est toujours difficile et un match à l’extérieur est toujours difficile. Je suis excité comme mes coéquipiers. Je suis très heureux et excité de retourner avec mes coéquipiers pour faire de notre mieux et essayer de gagner à nouveau des matchs."



"Ce fut un moment vraiment difficile pour moi..."



"Ce fut un moment vraiment très difficile pour moi, pas seulement pour moi, la situation actuelle est un peu compliquée. Quand j’étais positif, j’ai été surpris parce que je ne sais pas pourquoi je l’ai eu. J’ai essayé de récupérer aussi vite que possible et finalement je suis de retour et je suis vraiment heureux. Je veux juste dire à tout le monde de rester en sécurité et de se protéger car c’est vraiment important.





Cette maladie est quelque chose d’incroyable. Vous ne comprenez pas avant de l’avoir. Je ne souhaite à personne de l’attraper parce que ce n’est pas facile. J’espère que tout le monde respectera les mesures barrières", confie, celui qui vient d'être élu joueur du mois de septembre à Liverpool.





Les Reds se déplacent à Everton, ce samedi, à 11h30 UTC, pour le derby du Merseyside.

