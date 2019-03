Sadio Mané: « nous irons en Egypte pour gagner la Can, nous sommes favoris et il faut l’assumer »

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 09:51

Sur l’état d’esprit du groupe, Sadio Mané souligne que tout va bien. Selon ses propos, le groupe s’entraîne bien et l’ambiance est au beau fixe. Et son objectif face au Madagascar, sera de faire d'une pierre deux coups : gagner et garder la première place.



Pour la prochaine Can 2019, Sadio Mané souligne qu’il l’aborde avec sérénité. A l’en croire, avec l’accumulation des matchs et surtout des grandes compétitions africaines, le Sénégal possède maintenant des joueurs expérimentés. « Nous irons en Egypte avec sérénité et surtout sans pression. Nous irons là-bas pour gagner la Can. C’est l’objectif », déclare Mané.



Sur le statut de favori que certains collent à son équipe, il ne se badine pas et l’assume pleinement. « Nous sommes favoris et cela peut être un avantage pour nous face à certaines équipes. Il faut l’accepter et le prouver sur le terrain ».











Les Echos

