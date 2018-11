Sadio Mané parle du PSG : « le PSG est hyper costaud, mais on a … » L'attaquant des Reds Sadio Mané a annoncé être supporter de l'OM à quelques jours de PSG-Liverpool en Ligue des champions.

Mercredi, le Paris Saint-Germain et Liverpool se sont donnés rendez-vous au Parc des Princes pour un match capital en Ligue des champions. Avant cette rencontre, l'attaquant des Reds Sadio Mané, qui vient de prolonger son contrat, s'est confié à Téléfoot.



Dans l'interview diffusée dimanche matin, le Sénégalais déclare : "C'est un match décisif. Ce ne sera pas facile. Neymar, Mbappé, Cavani... Même sur le plan défensif, ils sont hyper costauds. On va aller là-bas l'esprit tranquille et essayer de leur poser des problèmes. (...) On a un collectif. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. C'est pour ça qu'on est très fort. Contre Paris, ce ne sera pas facile, mais avec nous tout est possible."



"Je regarde tout le temps Marseille"



Sadio Mané a également fait une révélation qui devrait agiter le débat à quatre jours de la rencontre. "La Ligue 1, j'ai beaucoup regardé parce que je supporte Marseille. C'est un club que j'aime beaucoup, je regarde tout le temps Marseille", a-t-il confié.

On peut légitimement penser qu'après une telle sortie médiatique le public parisien lui réservera un accueil bouillant mercredi. Par ailleurs, Sadio Mané a fait l'éloge de Kylian Mbappé qu'il décrit comme "un excellent joueur".



A propos du jeune français, il dit : "Mbappé est un excellent joueur, il a progressé de façon incroyable. C'est bien pour l'équipe de France. Il vous a donné la Coupe du monde, tant mieux pour vous."



Touché à l'épaule droite en sélection, l'attaquant du PSG devrait être apte à disputer le match selon les dernières confidences de son coach, Thomas Tuchel.



