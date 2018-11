Sadio Mané prolonge à Liverpool jusqu'en 2023

Sadio Mané est plus que jamais un joueur de Liverpool. L'attaquant sénégalais (26 ans) a prolongé son bail avec les Reds, pour signer un contrat longue durée. Selon Sky Sports, il se serait engagé jusqu'en 2023.



« C'est un grand jour pour moi. Je suis déjà concentré sur les prochaines échéances, je veux aider l'équipe et le club à gagner des trophées », s'est-il félicité.



Après Roberto Firmino et Mohamed Salah, sous contrat jusqu'en 2023, Liverpool sécurise ainsi le futur de son troisième homme fort. L'ancien joueur du FC Metz a marqué 40 buts en 88 matches avec le club anglais depuis son arrivée, en 2016.



L’Equipe