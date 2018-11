Sadio Mané remporte son 5e Ballon d'or sénégalais consécutif

Et de 5 pour Sadio Mané. L'attaquant de Liverpool continue son règne sans partage. Il a remporté ce jeudi un nouveau Ballon d'Or sénégalais décernée par l'Association nationale de la Presse sportive sénégalaise (ANPS), son cinquième consécutif.



Sadio qui compte 296 points a devancé les deux défenseurs, le Napolitain Kalidou Koulibaly (251 points) et le Bordelais Youssouf Sabaly.



