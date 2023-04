Saër Ndao, gouverneur de Kolda : «Le défi restant est comment lutter contre l’exploitation illicite du bois..» Le Fouladou a eu droit à un défilé populaire, riche en couleurs et inclusif ce 4 avril. Date anniversaire de la fête de l’indépendance célébrée sous le thème : «Forces de Défense et de Sécurité et Préservation des ressources naturelles». Occasion saisie par le gouverneur de région pour sonner la mobilisation autour de la question de la préservation de cette richesse nationale. Pour Saër Ndao, «à Kolda, le défi reste comment lutter contre l’exploitation illicite de bois».

Face à ce fléau, «il y a urgence à recadrer la gestion des ressources naturelles dans l’économie du Sénégal». «Il est inacceptable que nos richesses soient dilapidées au profit d’intérêts particuliers», a insisté l’administrateur civil.



C’est pourquoi, il invite à une synergie des énergies et surtout «à une mobilisation de toutes nos forces et les orienter vers la préservation de cette richesse du peuple».



Pour réussir ce combat, le patron de l’exécutif exige l’accompagnement des populations dans cette lutte pour la préservation des ressources naturelles du Sénégal qui, selon lui, devient un pays pétrolier et gazier. Des ressources qu’il faudra bien gérer pour qu’elles soient profitables à la nation toute entière.

