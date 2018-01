Saer Seck sur la réduction des sanctions de l’USO : « Nous n’avons encore rien reçu d’officiel »

Suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport réduisant les sanctions prises à l’encontre de l’Union Sportive de Ouakam par la Fédération Sénégalaise de Football et la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, le journal L’Observateur a joint le président de la LSFP, Saer Seck, qui a réagi par sms.



«Je viens de consulter la LSFP et la FSF, nous n’avons encore rien reçu d’officiel. Mais on a pris acte du communiqué de presse du TAS. Le bureau de la LFSP se réunira en urgence et, de concert avec la FSF, tirera toutes les conséquences de la décision du TAS», lit-on dans ledit message selon L’Observateur.