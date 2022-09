Sagatta Djoloff: Une collision entre un moto et une voiture fait un mort

Un accident s’est produit sur la route de Sagatta Djoloff. Au bilan, un mort et des blessés. Selon une source de "Rewmi", il s’agit d’une moto Jakarta en provenance de Sagatta Djoloff pour Affé Djoloff avec à bord deux jeunes qui est entrée en collision avec un véhicule 4/4 Pajero de marque Mitsubishi conduit par un certain Eladji Mor Ndao qui roulait dans le sens inverse.



Selon les informations, le conducteur de la moto Jakarta Samba Kâ est décédé sur place tandis que son client Amadou Kâ s’en est sorti avec une double fracture à la jambe.



Le corps sans vie de Samba Kâ a été déposé à la morgue du centre de santé de Dahra et le blessé Amadou Kâ acheminé à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le chauffeur du véhicule 4/4 a été placé en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie de Dahra.

