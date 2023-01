Sahara occidental: La controverse s'estompe à Washington et le Maroc a tout à y gagner

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Maroc aborde 2023 avec une chance en or d'approfondir ses relations avec les États-Unis, Washington cherchant à dépasser la controverse du Sahara occidental. Et, l'intérêt bilatéral de longue date pour l'approfondissement des liens économiques et sécuritaires prend un nouvel élan. Alors que, la cause de l'indépendance du peuple sahraoui autochtone a subi une série de revers ces derniers mois.



Suivant The africa report, il s'agit notamment de la perte de ses plus grands champions au Congrès américain, du soutien bipartisan croissant en faveur de la consolidation des accords d'Abraham avec Israël et du désintérêt de l'administration de Joe Biden à l'égard de la question.







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook