Saint-Louis :  Les travailleurs du groupe Excaf protestent contre la liquidation de leur boîte par Canal+.

La manifestation a eu lieu sous l’égide des travailleurs de ladite entreprise membres du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics).



Le mémorandum remis au préfet de Saint-Louis demande à l’Etat du Sénégal de ‘’protéger les entreprises nationales’’, dont le groupe Excaf Telecom.



Les manifestants estiment que leur employeur ‘’a matérialisé, avec un grand succès, le projet de TNT (télévision numérique terrestre) au Sénégal’’.



Ils exigent aussi ‘’l’application des arrêtés définitifs interdisant Canal + de diffusion et de distribution d’émissions de radio et de télévision à destination du public’’, au Sénégal.



Les employés d’Excaf Telecom souhaitent que l’Etat s’attèle à ‘’l’assainissement du secteur, avec l’interdiction du réseau des câbles de distribution’’.



‘’Depuis plus de quarante ans, Excaf contribue à l’amélioration de la gouvernance de l’audiovisuel dans notre pays, de façon constructive’’, soutiennent-ils dans le mémorandum rendu aux autorités administratives.



Le groupe audiovisuel est confronté à des difficultés liées, selon le document, à la ‘’commercialisation de ses décodeurs’’ et aux ‘’retards’’ du ‘’basculement de l’analogie vers le numérique’’, au Sénégal.



Excaf Telecom emploie plus de 500 personnes, auxquelles s’ajoutent environ 2.000 jeunes Sénégalais qui occupent des emplois indirects liés à l’activité du groupe, selon le mémorandum. Leur activité économique est menacée, avertissent les manifestants.



Fondé en 1972 par l’homme d’affaires Ibrahima Ben Bass Diagne, décédé en 2013, Excaf Telecom est l’objet d’une procédure de liquidation en cours, ont annoncé les manifestants qui disent niet à cette menace.



Adama Sall (Saint-Louis)