Saint-Louis : À partir du 13 Juin prochain, la circulation sur le pont Faidherbe reprendra son cours normal.

Depuis février, rallier la langue de barbarie, l'île et le quartier de Sor et vice versa est devenu un véritable parcours du combattant pour les automobilistes , usagers et même piétons à cause de la circulation alternée, imposée par les travaux de réhabilitation du pont Faidherbe.



Mais d'après le communiqué de presse sorti par le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, à partir du 13 juin 2022 , les Saint-Louisiens pourront vaquer tranquillement à leurs occupations, avec la reprise normale de la circulation sur le pont Faidherbe, coïncidant avec la fin des travaux.



À partir du 15 juin, ce sera autour du pont Moustaph Malick Gaye qui relie le quartier des pêcheurs à l'île d'être fermé à la circulation pour travaux de réhabilitation. Mais , les piétons pourront pourront circuler sans aucun problème.

Dans le communiqué , il est demandé une collaboration franche de tous, pour le respect des consignes de sécurité



Adama Sall (Saint-Louis)