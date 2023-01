Saint-Louis/ Accident tragique de Sikilo: Le Secrétariat exécutif de BBY compatit et tire sur l'opposition Les membres du Secrétariat exécutif départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar s'est réuni ce dimanche à la permanence de l'APR sise à Ndioloféne. A l'issue de cette grande mobilisation des militants et sympathisants du parti, une déclaration a été faite dans laquelle ils sont revenus sur l'accident de Sikilo et d'autres questions d'actualité.



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Dans la déclaration lue devant la presse, les membres du Secrétariat exécutif ont tout d'abord exprimé leur douleur suite à l'accident tragique survenu à hauteur de Sikilo dans le département de Kaffrine. "Une tragédie indicible qui tous les sénégalais, au premier desquels le Président de la République SEM Macky Sall, dans l'émoi, la tristesse e la consternation.



Ainsi, dans ce sens, nous le Secrétariat exécutif compatissons à cette douleur collective, présentons nos condoléances émues à toute la nation sénégalaise, particulièrement aux familles éplorées et souhaitons dans la même foulée prompt rétablissement aux blessés" a déclaré leur porte-parole du jour l'honorable député Amineta Guéye.



Poursuivant, elle a noté que ces drames collectifs doivent être encore et toujours l'occasion, pour chacun des populations, de faire une introspection profonde qui implique, en deçà de la responsabilité collective, une responsabilité individuelle. " Cette responsabilité au premier échelon doit guider et inspirer nos actes quotidiens, nous soumettre incessamment au triple tribunal de notre conscience, des hommes et de DIEU.



C'est une remise en question permanente, de soi et de ses habitudes, qui doit concourir naturellement à asseoir une responsabilité collective, nationale, garante de l'intelligence, de la conformité et de la conséquence de nos actes. Ainsi Nous, le S.E, louons la décision du Chef de l'État de décréter un deuil national de trois jours et saluons son déplacement sur le lieu du drame pour soutenir les familles éplorées et les victimes et compatir avec l'ensemble de la nation sénégalaise" a magnifié Amineta Guéye.





Parlant toujours au nom des membres du Secrétariat exécutif, l'honorable député a tiré à boulets rouges sur l'opposition. " Toutefois, c'est avec beaucoup de regret que nous, Secrétariat exécutif qu'une opposition nihiliste et en perte de vitesse, mue par une volonté de déconstruire l'effort national et de consolider l'acquis, de saper les bases fondamentales du vivre ensemble, manipule l'opinion à travers un discours bâti sur du faux pour dire du faux.



Cette opposition se complait dans l'hypocrisie, le mensonge organisé et orchestré pour espérer en ces moments de deuil national reprendre du poil de la bête. Non vous ne pouvez pas profiter des morts pour élever votre voix égoïste et discordante pensant gagner le cœur des sénégalais. Votre musique tonne faux ! Chers amis, le cœur des sénégalais se gagne par ces actions au quotidien que le Président de la République Macky Sall ne cesse poser et dans l'intérêt de tous les sénégalais. L'hôpital Thierno Ibrahima Ndao de Kaffrine moderne et doté d'une technologie à la pointe n'a-t-il pas permis dans l'urgence d'accueillir ces centaines de blessés ?



Le renouvellement et le renforcement du parc automobile entamé et en continu n'est-il pas un moyen de conforter nos passagers lors des voyages et d'amoindrir les accidents ?" S'est demandé l'honorable député à l'endroit de l'opposition et de poursuivre, toujours dans sa déclaration, de souligner le travail de l' ANASER qui, dit-elle, est cette structure qui a pour une de ses missions de sensibiliser sur l'insécurité routière et de prévenir donc tout risque d'accidents.



Revenant sur les attaques de l'opposition sur leur camarade Amadou Mansour Faye, Amineta Guéye de répondre que "Dans votre campagne improductive de dénigrement vous ne cessez d'attaquer le camarade Amadou Mansour Faye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.



Naturellement, Amadou Mansour Faye est compétent et vous n'aimez pas la compétence. Sous son magistère à la tête du ministère des transports terrestres, le TER est sur les rails, les travaux de l'autoroute Mbour-Kaolack et du BRT sont effectifs. De vos attaques, il sort plus ragaillardi et plus motivé pour servir son pays. Parce que Amadou Mansour Faye c'est de la détermination de l'action et du pragmatisme" a laissé entendre la porte-parole du Secrétariat exécutif départemental de la coalition BBY de Saint-Louis.



Par la même occasion, a révélé que la coalition élargie à la majorité Présidentielle, les Élus, le Président du conseil départemental, tous les Maires des communes du département de Saint-Louis, s'érigent en boucliers pour parer à toutes ces attaques infondées, manipulées et inopportunes perpétrées contre leur camarade qui, toujours selon elle, étant militant de premières heures et membres fondateur de l'APR, dispose d'une légitimité incontestable aussi bien au niveau local que national et a fait preuve de compétence à tous les postes qui lui ont été confié. C'est pourquoi, poursuit-elle, Saint-Louis est plus que déterminé pour soutenir son fils, son bienfaiteur, cet homme qui a transfiguré "cette vieille ville d'élégance et de bon goût" en ville lumière.



Adama Sall (Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook