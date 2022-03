Saint-Louis Agence d'appui aux Sénégalais de l'extérieur : Les migrants de retour sensibilisés sur le fonds d'1 milliard F Cfa mis à leur disposition

Il s'agit entre autres des bureaux BAOS qui sont en train d'être ouverts au niveau des régions du Sénégal avec pour objectif d'accueillir, d'orienter et de suivre les migrants de retour.



Il a tenu sur place à conscientiser encore une fois les populations et communautés de pêcheurs par rapport au danger que constitue la migration irrégulière qui, selon lui, fait énormément de victimes.



C'est au niveau du Quai de pêche de Goxu Mbacc dans la Langue de Barbarie que le Directeur Général d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur a rencontré hier les migrants de retour regroupés au sein de leur association.



L'Ambassadeur Amadou François Gaye les a mis au courant du fonds d'environ 1 milliard FCFA qui est disponible pour financer leurs projets. Il s'inscrit dans le cadre du Projet Gouvernance, Migration et Développement qui vise à lutter contre la migration irrégulière



