Saint-Louis : Ahmet Fall Braya exclu du Pds, Mamadou Diagne et Mayoro Faye chargés de continuer le combat Ahmed Fall Braya, qui était jusqu'ici le Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Saint-Louis, a été exclu de la Fédération départementale de ladite formation politique dans cette région, après une Assemblée générale tenue ce jeudi 13 décembre 2018 dans la vieille ville.



Il lui est reproché, entre autres, la constitution d’une délégation au nom du parti, dirigée par lui-même, pour aller assister à l’inauguration, par le Président Macky SALL d’un site de transformation à Gokhou Mbath le 05 mars 2017; son auto-désignation comme président du comité d’accueil, composé de membres de BBY, pour l’accueil de Macky SALL et de Emmanuel MACRON à St-LOUIS le 03 février 2018 ; ses déclarations intempestives et répétées à l’encontre du candidat du parti, devenu candidat du peuple, Karim Meissa WADE, malgré plusieurs rappels à l’ordre ; son audience ce mercredi 12 décembre 2018 avec le Président Macky SALL à qui il a promis un soutien sans condition au milieu de notre combat pour le respect de la candidature de Karim WADE.



C'est ainsi que dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, la Fédération Départementale de Saint-Louis a décidé que,"lui, Ameth FALL dit Braya ne peut plus défendre ni garantir les intérêts du Parti, encore moins ceux de son candidat KARIM MEISSA WADE ; que le sieur Ameth FALL dit Braya ne peut plus présider aux destinées du parti dans le département de ST-LOUIS". Par conséquent, les libéraux de la vieille ville ont décidé :



de confier provisoirement la gestion de la Fédération départementale de ST-LOUIS en direction de l’élection présidentielle à : Mamadou DIAGNE dit Doudou et à Mayoro FAYE, qui occuperont respectivement les postes de Président et de Secrétaire Général



Ces deux responsables sont instruits "de compléter le reste du bureau fédéral et de procéder à la réorganisation et à la relance des activités du parti dans toutes les localités du département, d’intégrer également l’ensemble des mouvements de soutien à Karim WADE tout en veillant à la participation massive des jeunes, des femmes"



