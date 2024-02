Saint-Louis: Amadou Bâ, Premier ministre, au chevet des rescapés du chavirement de la pirogue de clandestins Arrivé aux environs de 17h à Saint-Louis, le Premier ministre Amadou Bâ s'est directement rendu au Centre régional hospitalier, au chevet des rescapés. Après avoir recueilli leurs témoignages et rencontré des proches des victimes, le Chef du Gouvernement est allé à la Grande Mosquée, puis au poste frontalier de Gokhou Mbadj.

À l'issue de sa visite, le Premier ministre Amadou Bâ a présenté, au nom du Chef de l'État et du Gouvernement, ses condoléances émues aux familles éplorées, non sans fustiger l'attitude des passeurs. Les recherches ont permis pour l'instant, de retrouver 26 corps sans vie et 47 rescapés, dont plusieurs ressortissants de la sous-région. Ces derniers ont reconnu qu'ils ont cédé à l'appel des sirènes, malgré leurs activités qui leur assurent un revenu correct.



Le Chef du Gouvernement était accompagné d'une forte délégation, avec notamment, le Ministre des Infrastructures, des Transports et du Développement, Mansour Faye, par ailleurs Maire de Saint-Louis, la Ministre de la Santé Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, Alioune Ndoye, le Ministre des Pêches et de l'Économie Maritime, Pape Sagna Mbaye, le Ministre de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat, Pape Malick Ndour, la Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Thérèse Diouf Faye et du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement, Seydou Guèye.













