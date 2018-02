Saint-Louis: Ameth Fall Braya sommé de quitter le Pds

Le responsable de la coordination régionale ne fait plus l’unanimité. Des responsables du parti de Me WADE de la localité accusent Ameth Fall Braya de rouler pour Macky Sall et son régime et lui demandent d’aller le rejoindre pour ne pas entraver leur marche. Une proposition rejetée par le concerné. Ameth Fall Braya estime être plus que jamais membre du parti libéral. Seulement, ajoute-t-il, opposition ne veut pas dire animosité.