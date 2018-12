Saint-Louis - Corniche: la police débusque le présumé agresseur de Mame Boubou FALL ... dans les toilettes L’agresseur présumé de Mame Boubou FALL, propriétaire et gérant du "multiservices" à la Corniche, a été appréhendé par les éléments du commissaire central, El Hadji Bécaye DIARRA.





A la descente de la police chez lui, le présumé agresseur est allé se barricader dans les toilettes. Des membres de sa famille ont tenté de leurrer les limiers disant que celui-là est absent de la maison. Mais les policiers ont remarqué que les toilettes ont été fermées. Ils ont alors défoncé la porte et ont trouvé l’agresseur à l’intérieur. Il sera acheminé manu militari à la police centrale



La victime qui a reconnu son agresseur est largement revenu sur les circonstances de l’agression qui l’a amené aux urgences et à la réanimation de l’hôpital de Saint- Louis pendant des jours. Il a reçu plusieurs coups sur la tête de la part de son bourreau. Des blessures visibles sont sur la tête. Il a été aussi atteint au ventre par un objet poignant.



A la police lors de la confrontation il a pointé d’un doigt accusateur le mis en cause qui a réfuté. Mame Boubou Fall révèle que son son agresseur lui a dérobé de l’argent et ses deux portables.











