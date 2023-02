Saint-Louis : Début d'une mission de supervision du Projet de développement touristique

Une mission de supervision du Projet de développement touristique (PDT) de Saint-Louis et sa région? séjourne dans la ville de Saint-Louis du 20 au 22 février 2023, annonce un communiqué de l'Agence de la promotion des investissements APIX , relayé par l'APS.



Mis en œuvre par l'APIX et financé à hauteur de 24,5 millions d'euros par l'Agence française de développement (AFD), le PDT vise, entre autres, à financer la rénovation des principaux espaces publics de Saint-Louis, de son patrimoine bâti public et privé, l'amélioration de la gestion locale des déchets.