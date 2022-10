Saint-Louis : Des militants de l'APR réclament une Direction pour la députée Aminata Gueye La non reconduction de la députée Aminata Gueye dans le bureau de l'assemblée nationale fait couler beaucoup de salives à dans la ville tricentenaire et a semé des frustrations dans les rangs de la jeunesse apériste. D'ailleurs ces jeunes de l'Apr, accompagnés des amazones du ministre et maire Mansour Faye et des femmes du parti, ont manifesté leur courroux et ont lancé un appel poignant au Président de la République Macky Sall.

" En militant disciplinés , nous les jeunes de l' APR de Saint Louis nous acceptons les décisions du parti mais nous voulons demander à notre mentor national, le chef de l'Etat, de promouvoir notre idole politique l'honorable Aminata Gueye" a laissé entendre Thiate Sylla une inconditionnelle de la députée. Loin de monter sur leurs grands chevaux , ces jeunes pensent que leur sœur Aminata Gueye qui a été mise à l'écart pourrait bien diriger une direction.



Pour mener à bon port ce souhait, ces jeunes et femmes apériste interpellent le responsable départemental à l'occurrence le ministre maire Amadou Mansour Faye. " Nous demandons à notre responsable d'être le défenseur d'un tel projet auprès du chef de l'Etat. Car cette nomination offrira des opportunités d'emploi à beaucoup de jeunes saintlouisiens" ont-t-ils expliqué.



Toujours dans leur plaidoirie , ces militants précisent qu'"Aminata Gueye à tout le mérite politique pour briguer un tel fauteuil . Parce que, selon eux, elle a le vécu et les compétences. Ces courroucés ont même étalé l'esprit humanitaire de la députée. " Elle aide , assiste les populations de la vieille cité avec le peu de moyens sans tambour ni trompette" ont-ils rappelé.



Malgré tout, ces militants précisent que la non reconduction ne diminue en rien leur militantisme et leur engagement pour défendre Mansour Faye et le chef de L'Etat face aux "attaques mensongères" de l'opposition malsaine. Plus que jamais ces jeunes soutiennent qu'ils sont et resteront les protecteurs du chef de l'Etat.



En se félicitant de l'élection d' Amadou Mame Diop à la présidence de l'hémicycle , ces jeunes ont tiré à boulets rouges sur Aminata Touré, lui rappelant aussi toutes les nominations qu'elle a obtenu sous le règne de Macky Sall. Ces jeunes comptent lui faire face partout pour défendre le Président Macky Sall.



Adama Sall (Saint-Louis)

