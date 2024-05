Saint-Louis : Deux enfants meurent dans l'effondrement d'une dalle

À Saint-Louis, dans le quartier de City Niakh, la communauté est endeuillée par la tragique perte de deux enfants, victimes de l'effondrement d'une dalle dans une maison.



L'incident, survenu ce samedi à l'aube, plonge la ville dans le deuil et soulève des interrogations concernant la sécurité des habitations vétustes dans les zones urbaines.



D'aprés le récit de Seneweb, la catastrophe s'est déroulée alors que les résidents de la maison envisageaient de déménager en raison de l'état de délabrement avancé de leur domicile. Selon les témoins, le drame s'est produit aux alentours de 06 heures du matin.



Les deux jeunes filles âgées de quatre et six ans, présentes avec leur mère, ont perdu la vie sur le coup. Quant à leur mère, grièvement blessée, elle a été évacuée à l'hôpital.