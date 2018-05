Saint-Louis: Incinération de produits contrefaits et de la drogue d'une valeur de 1,9 milliard de nos francs

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mai 2018 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

Des lots de produits contrefaits et des quantités de drogue saisis par les services de douane de Saint-Louis, d’une valeur totale de 1,932 milliard de francs CFA, ont été incinérés mardi au centre d’enfouissement technique de la commune de Gandon, sous la supervision de l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Khadim Hann.



La préfète de Saint-Louis Mariama Traoré était également présente à cette cérémonie, de même que le lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo, commandant des services de douane de la zone nord.



Dans le cadre d’une opération dénommée "Ar Sunu Kom Kom’’, menée conjointement avec les services de Douane des régions de Matam, Louga et Saint-Louis, un important lot de produits, des cigarettes, de l’huile, du sucre, de la farine et des médicaments ont été saisis, a renseigné M. Diallo.

.

Dans ce lot de produits saisis par la subdivision des Douanes de Louga et incinérés à cette occasion, il signale "un important lot’’ d’amphétamine d’une valeur de 1,9 milliard de francs CFA".



Selon le colonel Diallo, la "mission économique" inclut également "une mission sécuritaire" justifiant la lutte contre le trafic de faux médicaments, de produits vétérinaires, de drogue, de produits avariés ou contrefaits.



"Ces opérations ont été menées avec l’appui des forces de police, la gendarmerie, la marine, les sapeurs-pompiers et les services du commerce, afin de freiner les pilleurs de l’économie nationale, par ces fraudes et produits contrefaits", a-t-il noté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook