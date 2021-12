Saint-Louis / L’association « La Nouvelle alliance sénégalaise" appuie les diabétiques

Saint-Louis est la zone la plus touchée par la maladie du diabète, avec un taux de prévalence de 10% alors que la moyenne nationale est de 3,4%. C’est ce qui a motivé l'orientation des actions sociales du maire Mansour Faye, dans le sens d'accompagner les diabétiques de Saint-Louis. L’association « La Nouvelle alliance sénégalaise » (NASS) dirigée par Dieynaba Ndiaye Amar, a accompagné les structures de santé de Saint-Louis par la remise de matériels et d’équipements destinés à l’amélioration de la santé des diabétiques. Elle a octroyé à huit postes de santé et à l’Association des diabétiques, des lecteurs de glycémie, des bandelettes ainsi que la fourniture en consommables pour une période d’une année.



En deuxième lieu, indique "Rewmi", elle a offert des ordinateurs à l’association des diabétiques de Saint-Louis. Ensuite, certains diabétiques bénéficieront de glycomètre pour l’auto-contrôle. Enfin, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés, Nass prendra en charge à titre ponctuel, les médicaments qui sont régulièrement prescrits par un médecin.