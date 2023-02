Saint-Louis: La qualité de 10 établissements scolaires, évaluée L'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Anaq-Sup) a, dans le cadre d'une tournée nationale, séjourné dans la capitale du Nord. Elle sensibilisé sur les missions de l'Agence. La délégation dirigée par le secrétaire exécutif de l'Anaq-Sup Pr Lamine Guéye, a rencontré les autorités administratives, locales et les responsables des établissements publics et privés de la ville tricentenaire.

Pr Lamine Guéye, secrétaire exécutif de l'Anaq-Sup a sensiblisé sur les missions de cette agence de l'État, créée sous la tutelle administrative et techniques du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation (MESRI). L’ ancien recteur de l'Ugb a émis un avis favorable sur les programmes de dix (10) établissements publics de la ville de Saint-Louis, ayant fait l'objet d'une évaluation sur le niveau de leur qualité.



Ainsi, M Guéye a précisé que "évaluer un établissement ou un programme consiste à émettre un jugement sur le niveau de qualité de ses enseignements par des experts lors d'une visite sur site et sur la base d'un rapport d'autoévaluation". Et, il a invité les responsables des établissements publics comme ceux privés à se soumettre à cet exercice pour mieux s'assurer de la qualité des enseignements dispensés.



A retenir, le professeur Lamine Guèye a rencontré les autorités scolaires en charge des futurs pensionnaires des établissements d'enseignement supérieur qui, selon lui, ont exprimé leur farouche volonté de se doter d'un service similaire pour donner, à l'avenir, plus de qualité aux apprentissages dans le système éducatif.



