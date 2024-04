Saint-Louis : La réserve de Gueumbeul sans électricité depuis...sa création !

Selon le triste constat de "ndarinfo.com" d’où nous tenons l’information, depuis sa création en 1983, le Parc peine à se connecter au réseau électrique. Pour des impressions, des tirages de documents ou pour divers travaux informatiques, la direction doit se rendre à Saint-Louis, à plus de 5 kilomètres de là.



L’animation d’un portail en ligne ou d’interfaces sur les réseaux sociaux, permettant d’encourager la promotion de l’écosystème, devient de facto, impossible.



Aujourd’hui, avec l’extension de villages riverains favorisée par l’expansion démographique en cours dans la zone, la ligne électrique s’est pointée à moins deux kilomètres de cet écosystème riche et singulier.



Comme pour montrer la vie à nos autorités, nos confrères soulignent qu’en plus de corriger une lointaine injustice, son raccordement permettrait d'améliorer considérablement la vie des populations du village de Gueumbeul.



Mais "ndarinfo" note qu'en dépit de cette négligence accrue, de la part du niveau central, les braves agents s’engagent au quotidien à relever les multiples défis liés à sa protection.



« Aujourd’hui, sous le magistère du Président Bassirou Diomaye Faye qui prône la valorisation et l’optimisation de nos ressources, les acteurs nourrissent l’espoir d’un appui conséquent de son Gouvernement, en faveur de cette réserve. La contribution diligente de ministre de l'Environnement, le Doteur Daouda Ngom, est fortement attendue », nous dit-on.