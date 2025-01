Saint-Louis : Le Directeur général de la Police nationale en visite de travail pour renforcer la sécurité

À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le Commissaire central de Saint-Louis, chef du Service Régional de Sécurité Publique (SRSP), ainsi que par le commandant du Groupe Opérationnel de Saint-Louis du Groupement Mobile d’Intervention (GOSL/GMI).



Lors de cette mission, le DGPN a visité le camp Amadou Moustapha Sarr, également connu sous le nom de camp « Toto », situé à Leybar Boye. Cette visite a été l'occasion pour Mame Seydou Ndour, de rappeler les enjeux sécuritaires actuels et les défis à relever par les forces de l'ordre.



Dans son discours adressé aux policiers, il a insisté sur l'importance de cultiver le culte de l'excellence et du travail, tout en mettant en avant leur mission essentielle : servir la population avec dévouement et professionnalisme.



Cette visite s'inscrit dans une dynamique de proximité entre les autorités policières et les équipes de terrain, afin d'assurer une sécurité optimale pour les citoyens.