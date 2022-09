Saint-Louis: Le SELS/APR dénonce l'attitude d'Aminata Touré et exige sa démission de son poste de députée Après avoir tenu une réunion d'échanges et de partage d'informations, le secrétariat exécutif local du département de Saint-Louis de l'alliance pour la République SELS/APR a fait une sortie pour saluer la décision du Président Macky Sall de nommer Dr Amadou Mame Diop à la tête de l'assemblée nationale.

Dans ce même sillage, le SELS dénonce avec la plus grande énergie : "l’attitude irresponsable, fractionniste, nombriliste et manipulatrice du camarade l’Honorable députée Aminata TOURE qui s’est érigée comme étant la militante la plus méritante pour matérialiser la vision du Président Macky SALL.



Lui réitérant sa confiance à chaque fois, le Président Macky SALL, la nommera depuis 2012 successivement Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Premier Ministre, Présidente du Conseil Économique social et environnemental et Envoyée spéciale du Président de la République". Toujours dans leur communication, le SELS a déploré le "comportement Ingrat, égoïste et egocentrique de Madame Aminata TOURE qui s’est inscrite dans une dynamique de dissidence.



Aussi, devrait-elle être assez courageuse et cohérente pour démissionner de son mandat de député acquis sous la bannière de la coalition BBY". Toutefois, le SELS demande l’application stricte du règlement intérieur du parti pour le cas Aminata TOURE et même pour tout autre qui s’inscrirait dans ce sillage.



Enfin Le SELS a adressé ses vives félicitations à M. Amadou Ba pour sa nomination aux fonctions de Premier Ministre du Sénégal ainsi qu’aux membres du Gouvernement. Dans ce cadre, le SELS remercie le Président de la République SEM Macky SALL pour la confiance renouvelée au coordonnateur départemental de de l’Alliance Pour la République (APR) de Saint-Louis, M. Amadou Mansour FAYE, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement.



Adama Sall (Saint-Louis)

