Saint-Louis : Le contingent 89/3 effectue un pèlerinage au Camp Dakar-Bango

L'amicale nationale des anciens militaires du contingent 89/3 a profité de la célébration du 33e anniversaire de son existence, pour effectuer une tournée dans la ville tricentenaire. A cette occasion, des membres et responsables, venus des différentes cellules du Pays ont fait le déplacement pour les besoins d'une une série d'activités.



Ils ont aussi profité de ce périple pour faire une descente au camp mythique de Bango, dans le but de se remémorer des vieux souvenirs de leur passage dans ce temple d'éducation et de formation militaire. Ces anciens de la promotion 89/3 ont également rencontré le colonel David Diawara, actuel commandant de la zone militaire numéro 2, parrain de ce 33e anniversaire de leur amicale.



Durant cette rencontre, le président intérimaire de l'amicale du contingent 89/3, Macodou Dione est revenu largement sur les activités de l'association qui, selon lui, a comme priorité d'intervenir dans le social et l'entraide, avec l'octroi de terrains à usage d'habitation, de moutons de Tabaski, de vivres, de fournitures et une prise en charge scolaire au profit des orphelins et des familles les plus démunies de l'association.













Adama Sall (Saint-Louis)