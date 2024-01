Saint-Louis : Le pont Moustapha Malick Gaye fermé à la circulation, ces vendredi et samedi

Vendredi 12 Janvier 2024 à 21:48

Le pont Moustapha Malick Gaye sera fermé à la circulation, à partir de ce vendredi à 19h jusqu’au samedi à 15h, annonce un communiqué du préfet reçu à l’APS.



Durant la période de fermeture, les usagers devant se rendre à Goxu Mbath, Ndar Toute ou Guet Ndar, devront emprunter le pont Ousmane Masseck Ndiaye, précise le communiqué du Préfet.



Cette décision s’explique par les travaux de ravitaillement de l’Ile Bopp Thior et de Château d’eau dans l’ile Nord, selon cette source.



Un plan de déviation sera établi, en vue de faciliter la mobilité aux alentours des axes concernés, selon cette note.



Le pont Moustapha Malick Gaye, dont les travaux ont été pilotés par l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), a été officiellement ouvert à la circulation, le 4 décembre 2023.











Aps

