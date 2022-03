Saint-Louis : Les deux fils du sexagénaire qui s'était donné la mort, condamnés avec sursis

En effet , les deux jeunes garçons qui étaient poursuivi pour vol de bétail et coups et blessures volontaires sur la dame Fatimata Ndiaye, ont finalement condamné à 4 ans assortis de sursis.



Ils retrouvent ainsi la liberté, mais ne verront plus jamais leur père qui s'est suicidé pour ne pas avoir à endurer un tel affront.



Pour ce qui est du vol de bétail, le tribunal les a relaxés , faute de preuves suffisantes. Mais par contre, pour le chef d’accusation de coups et blessures volontaires, A. Sall et son petit frère O. D. Sall, ont été condamnés à quatre ans a sorti de sursis.



En outre, les deux frères bergers vont devoir payer la somme de 50. 000 francs Cfa à la partie civile Fatimata Ndiaye, en guise de dommages et intérêts.



Pour rappel, leur père Djibril Sall venu du Fouta pour assister à leur procès, s'est donné la mort dans la terrasse de la maison de son logeur, qui se trouve être son parent.



C'est très tôt le jeudi matin qu'un habitant de la maison a découvert le corps se balançant au gré du vent, sur la terrasse.













